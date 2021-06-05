Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, Euro 2020 nedeniyle televizyon ve ses sistemi satışlarında hareketlilik yaşandığını belirterek, “Özellikle 65 inç ve üzeri televizyonlarda yüzde 30 civarında talep artışı öngörüyoruz. Özellikle büyük ekran televizyonlara büyük talep var. Büyük ekranın yanı sıra smart özelliği olan TV’ler de tercihlerde öne çıkıyor” dedi.

Öte yandan Teknosa’da 2-13 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung ve Philips televizyonların yanında soundbar’lar hem hediye hem de indirimli olarak futbolseverlerin beğenisine sunuluyor. Kampanya dâhilinde 65 inç ve üzeri Sony TV satın alanlar ise Sony marka soundbar’lara ekran boyutu kadar, yüzde 65’ten yüzde 85’e varan indirim fırsatıyla sahip olacak.