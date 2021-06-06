Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırma-sı"nın sonuçlarına göre;

¥ Konuta ilişkin en önemli problemlerden biri izolasyondan kaynaklanan ısınma sorunu...

¥ Bireylerin yüzde 39,3’ü (33 milyon kişi) ısınamıyor.

¥ Yüzde 36,9’u (30 milyon kişi) sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi nedeniyle problem yaşıyor.

¥ Yüzde 26,1'i trafik veya endüstrinin sebep olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sıkıntıları çekiyor.

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak “Evlerde tüketilen enerjinin önemli bölümü, yetersiz ısı yalıtımından, hatalı veya eksik uygulamalardan dolayı kayboluyor. Ev alıp kiralarken, binada kullanılan yapı malzemelerinin, ısı yalıtımı özelliklerinin sorgulanması bu açıdan çok önemli. Binalara sonradan yapılan yalıtım uygulamalarında da dikkatli olunmalı. Doğru ısı yalıtım sistemi, özellikle soğuk kış dönemlerinde, faturalarda büyük tasarruf sağlıyor" dedi.

YALITIMSIZ FATURA YÜKSEK!

Yalıtımsız binaların duvarlarından yüzde 40, çatılarından yüzde 25, kapı ve pencerelerinden yüzde 20 oranında ısı kaybı olduğu hesaplanıyor. Bu durumdaki yapıların bugün ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 10 milyar doları bulduğu belirtiliyor.