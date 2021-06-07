Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi özel oturumunda moderatörlerin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açılabileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü açıkladığı doğalgaz müjdesinin detaylarını paylaşan Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de bir yıl içinde üç önemli keşif gerçekleştirdiğini belirterek, keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını kaydetti.

TÜRKİYE, 'ÜRETEN ÜLKE' KONUMUNA İLERLİYOR

Dönmez, Türkiye'nin doğal gazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna ilerlediğine dikkati çekerek, "Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız" dedi.

"Amasra-1 kuyusunda Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda çalışıldı. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açabiliriz" diyen Bakan Dönmez, "Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız. Oradaki kaynak yapısına hakimiz, sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi bir öngörülebilirlikle ilerleyebiliyor arkadaşlar. Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun olarak ilerliyor. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız" dedi.

"TÜKETTİĞİMİZ DOĞAL GAZI EN AZ 25 YIL SÜREYLE TAM KARŞILIYOR"

Bu tür büyük sahalarda belirli bir üretim ve işletme planı yapıldığını aktaran Dönmez, Sakarya Gaz Sahası için bu sürenin ortalama 25 yıl olarak hesaplandığını anlattı.

Toplamda 540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük doğal gaz üretimi yapılabileceği bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu rakam teorik olarak konutlarda tükettiğimiz doğal gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor." dedi.

"OLUMLU SİNYALLER ALDIĞIMIZ SAHA VAR"

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin bilgi veren Dönmez, olumlu sinyaller aldıkları bir saha olduğunu belirterek, orada yeni kuyu açmaları gerektiğini belirtti. Dönmez, bugüne kadar bölgede 8 sondaj yapıldığını vurgulayarak, "Son değerlendirmeler yapılıyor. Ümidimizi koruyoruz. Yavuz sondaj gemimiz şu an uzun dönemli bakım çalışmasında. O bittikten sonra da inşallah orada tekrar sondajlara başlayacağız" diye konuştu.

Karadeniz'deki keşiflerle yılda 6 milyar dolar cepte kalacak Karadeniz'de yaklaşık birer yıl arayla keşfedilen Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında doğalgaz sahalarında yılda 20 milyar metreküp üretim yapılması durumunda, ithalat faturasının yıllık 5-6 milyar dolar civarlarında azalacağı tahmin ediliyor.