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Erzurum kuzey çevre yolunda kaza: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzurum kuzey çevre yolunda kaza: 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum kuzey çevre yolunda çimento taşıyan silobas ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Erzurum 25 LD 877 plakalı çimento taşıyan silobas Ömer D. idaresinde, kuzey çevre yolunda hareket ederken Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü. yönetimindeki 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.

 Erzurum’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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