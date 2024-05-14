Bitcoin ne zaman yükselecek? 100 günlük ortalamaya dikkat!  

Bitcoin’de son dakika! Bir haftadır yatay bantta hareket eden BTC, bu süreçte 100 günlük ortalamaya da işaret eden 63 bin 500 doları geçemiyor. 14 Mayıs BTC fiyatı 62 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Analistler; bu akşam FED Başkanı Powell’ın mesajları ve yarın ABD TÜFE verisi sonrasında yönün netleşeceğini belirterek, yükseliş trendine dönüş için 63 bin 500-65 bin 500 dolar bölgesinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de, son bir haftadır yatay bantta hareketlilik dikkat çekiyor. BTC’nin, 7 Mayıs sonrası işlemlerde aşağıda 60 bin 500 dolar, yukarıda ise 63 bin 500 dolar bandında hareket ettiği görülüyor. Dünkü işlemlerde bir defa daha test edilen 63 bin 500 dolar seviyesi aşılamadı ve 14 Mayıs BTC fiyatı; TSİ öğle saatlerinde yüzde 1,5 değer kaybıyla birlikte, 62 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. BTC’de aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya da işaret eden 63 bin 500 doların, ciddi bir direnç olarak öne çıktığı görülüyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Bitcoin ile ilgili ciddi anlamda olumsuz bir haber akışı olmamasına rağmen fiyatlarda düşük seviyelerde yatay seyrin sürdüğünü belirten analistler, “Geçen ay jeopolitik risklerdeki artışla beraber kriptolarda bir gerileme yaşandı ve ETF’lerden para çıkışı gözlemlendi. Ancak gelecek beklentilerine bakıldığında FED’in faiz indirimi sürecinin nihayetinde başlayacak olması ve ABD seçimlerine dair yapılan anketlerde, kripto paraları destekleyen Trump’ın önde gitmesi, pozitif gelişmeler” değerlendirmesinde bulunuyor.

GÖZLER POWELL VE ABD TÜFE VERİSİNDE

ABD’de Bitcoin ETF’lerine para girişi, makroekonomik verilerden de doğrudan etkileniyor. Bu anlamda yarın açıklanacak TÜFE verisi dikkatle bekleniyor. FED’in faiz indirimi süreci ile doğrudan ilgili olan bu veri, enflasyonda iyileşmeye işaret ederse, risk iştahında da artışı destekleyebilir. Böylece BTC’de de yukarı yönlü hareketin destek bulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan bugün FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalar da, faiz indirim sürecine dair ip uçları verebileceği için dikkatle takip ediliyor.

BİTCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bitcoin’e daha kısa vadede bakıldığında; 5 günlük ortalama 62 bin 700 dolar ve 22 günlük ortalama 63 bin 800 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatlar bu seviyelere yakın olsa da, altında seyretmeye devam ediyor. Kalıcı bir yükseliş trendinin başlaması için ise, her iki seviyenin de üzerine çıkılmasının destekleyici olacağı belirtiliyor.

Özellikle 63 bin 500 – 65 bin 500 dolar bölgesi, 24 Nisan sonrası işlemlerde aşılamıyor. Analistler, bu direnç bölgesinin kalıcı olarak geçilmesi halinde tekrar yükseliş trendine dönülebileceğini; aşağıda ise 60 bin 500 doların önemli destek olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor. 60 bin 500 doların altına sarkmaların; yeniden 56 bin 500 dolara varabilecek gerilemeleri de beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.