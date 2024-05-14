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Haberler > Ekonomi > Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan gündem olan iddiaya jet yalanlama
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Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan gündem olan iddiaya jet yalanlama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan gündem olan iddiaya jet yalanlama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlığıyla bugün bir internet sitesinde yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanacağı, Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceğine yönelik iddiaları yalanlayan bakanlık, "Bu haberler spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı uydurmalardır" açıklamasında bulundu.

Bugün "Gerçek Gündem" adlı internet sitesinde "Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti" başlığıyla bir haber yayımlandı. Haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı BDDK'nın başına getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ettiği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Halkbankası Genel müdürü Osman Arslan'ın görevlerine devam edeceği, Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın ise görevlerine son verileceği öne sürüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ 

İddialarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. İddiaları yalanlayan bakanlık, masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini istedi.

"GERÇEK DIŞI HABERLER..."

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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