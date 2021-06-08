Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi’nde müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine verilecek desteklere ilişkin bilgi verdi. Marmara’daki müsilajın, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da çıkarılamamasına yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, “Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz. Marmara’da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını iki katına çıkardık. Teknelerin büyüklüğüne göre 2.000- 2.900 lira arasında destek vereceğiz. Endüstriyel balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

BALIKLAR MÜSİLAJIN OLUŞMASINI AZALTACAK

Küçük pelajik balıkların koruma altına alınan üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planladıklarını vurgulayan Pakdemirli, “Akademik çalışmalara göre planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna sebep olan planktonların azalmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Deniz salyası sağlığı da etkiliyor Deniz salyasının bulunduğu kıyılarda denize girilmemesi gerektiğini bildiren uzmanlar, gözle görülmese de denize girip çıktıktan sonra vücutta kaygan bir tabaka oluşmasının deniz salyasına işaret ettiğini söylüyor.

İşte Marmara'yı kurtaracak planlar Müsilaj acilen temizlenecek. Arıtma tesisleri 7/24 online izlenecek. Gemilerin atık sularının boşaltılması önlenecek. Tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek. 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak.