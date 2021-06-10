Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Çıkarılan yönetmeliklerin sektörün zararına olduğunu savunan Kamar, şu değerlendirmeyi yaptı: Pandemi ve bürokrasiye rağmen yılın ilk beş ayında yüzde 47 artışla 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Stratejik olan bu sektörün çok daha iyi yerlere gelebilmesi için mevcut bir takım yönetmelikler, hızlıca düzeltilmeli. Sektörümüzde üretilen her bir ürünün darphaneye gidip geldikten sonra satışa sunulması, üreticiler için büyük bir külfet anlamına geliyor. Dâhilde İşleme Rejimi’nin (DİR) bütün ülkelerle uygulanmasıyla ülkemizin mücevher ihracatı katlanacak. Ancak DİR ile yapılacak her ihracat için izin alınması hususu, sektörümüz adına hiç beklemediğimiz bir durum ve ekstra maliyet oluşturuyor. Mevcut yönetmeliklerdeki konuları düzeltebilirsek 2021 yılı sonunda 4 milyar doların üzerinden ihracat gerçekleştirebiliriz.

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