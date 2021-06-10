Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Diyadin Mollakara Altın Tesisi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

İLK ALTIN DÖKÜMÜ 2022'DE

Konuşmasına devam eden ve "Maşallah diyelim" ifadesini kullanan Varank, bulunan rezervin ülkedeki diğer altın madenlerine kıyasla çok daha zengin özelliklere sahip olduğunu bildirdi.

ZENGİN ÖZELLİKLERE SAHİP

Hem ülkemiz hem de dünya açısından önemli bir rezerv olduğunu aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bulunan rezerv, 0,92 tenör değeriyle ülkemizdeki benzer altın madenlerine kıyasla çok daha zengin özelliklere sahip." ifadelerinikullandı.

"Bu kaynağı bulup değerlendirmemize vesile oldukları için başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum." diyen Bakan Varank, "Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız." dedi.

İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

2022 yılı son çeyreğinde ilk altın dökümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber yapmak istediklerini belirten Varank, "Bu tesis, işletme döneminde doğrudan 500 ve dolaylı olarak 2 bin vatandaşımıza iş imkanı sağlamış olacak." açıklamasında bulundu.

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