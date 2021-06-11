Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar için uzun vadede güvenli liman olarak görülen altın, yaz döneminin gelmesi ve pandemi sürecinde aşı ile birlikte normalleşmenin başlaması üzerine düğünün sezonunun da vazgeçmezleri arasında olması sebebiyle sık sık takip ediliyor. Bu doğrultuda 11 Haziran 2021 altın fiyatlarında kapanış rakamlarının belli olması üzerine gözler son oranlarda.

11 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

Altının gramı, 501.9357 TL'den alınırken, 506.0623 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın, 819.5161 TL'den alınırken, 836.2109 TL'den satılıyor.

Yarım altın, 1638.4336 TL'den alınırken, 1671.871 TL'den satılıyor.

Tam altın, 3310.9765 TL'den alınırken, 3344.5857 TL'den satılıyor.

Cumhuriyet altını, 3371.5703 TL'den alınırken, 3405.708 TL'den satılıyor.