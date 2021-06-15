Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX CEO Musk, elindeki Bitcoin'lerin sadece yüzde 10’unu sattığını ve “madencilerin yüzde 50 temiz enerji kullanmaları” durumunda, yeniden Bitcoin’le araç satışına başlayacağını açıkladı. Bitcoin’de bunun üzerine yüzde 10'un üzerinde yükseliş yaşandı. Fiyatlar yeniden 40 bin dolar sınırına dayandı. Diğer kripto paralarda da yüzde 5-15 arası yükseliş kaydedildi.