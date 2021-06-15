Tesla ve SpaceX CEO Musk, elindeki Bitcoin'lerin sadece yüzde 10’unu sattığını ve “madencilerin yüzde 50 temiz enerji kullanmaları” durumunda, yeniden Bitcoin’le araç satışına başlayacağını açıkladı. Bitcoin’de bunun üzerine yüzde 10'un üzerinde yükseliş yaşandı. Fiyatlar yeniden 40 bin dolar sınırına dayandı. Diğer kripto paralarda da yüzde 5-15 arası yükseliş kaydedildi.
Musk yine Tweet attı Bitcoin sert yükseldi
15.06.2021 - 03:51 | Son Güncelleme: 15.06.2021 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitcoin'de yine Elon Musk hareketliliği yaşanıyor.
Etiketler : elon musk,bitcoin,
793373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/793373.aspx
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