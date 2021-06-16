Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın, yatırımcılar için uzun vadede güvenli liman olarak görülür. Türk toplumunda altın; doğum, düğün, kutlama gibi özel günlerde de oldukça tercih edilir bir maden. Yazın gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte serbestliğin bir nebze daha sağlandığı bu sezonda merakla altın fiyatları satın almak için de takip ediliyor. İşte 16 Haziran 2021 altın fiyatlarında kapanış rakamları...

16 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 509,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 509,40 liradan,

3 bin 356 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 377 liradan,

465 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 469 liradan,

3 bin 280 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 300 liradan,

bin 640 liradan alınan Yarım Ziynet bin 650 liradan

820 liradan alınan Çeyrek Ziynet 825 liradan satıldı.

Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti Haftaya düşüşle başlayarak 8,30'a kadar gerileyen dolar, NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmesinin ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.

Madenlerde 6.500 ton altın var Ağrı’dan gelen son müjdeli haberle birlikte Türkiye, kısa vadede yıllık 100 ton altın üretim hedefine ulaşabilecek. Ancak Türkiye’de 6.500 tonluk potansiyel var. Bu rakam cari açığı 10 defa kapatacak büyüklüğe sahip!..