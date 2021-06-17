Türk kültüründe; düğün, nişan, sünnet, doğum gibi özel günlerin kutlamasında çokça tercih edilmesinin yanı sıra yatırımcılar için de uzun vadede güvenli yatırım limanı olan altında kapanış rakamları belli oldu.
Dolar ve altın yeniden yükselişe geçti Haftaya düşüşle başlayarak 8,30'a kadar gerileyen dolar, NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmesinin ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi.
Madenlerde 6.500 ton altın var Ağrı’dan gelen son müjdeli haberle birlikte Türkiye, kısa vadede yıllık 100 ton altın üretim hedefine ulaşabilecek. Ancak Türkiye’de 6.500 tonluk potansiyel var. Bu rakam cari açığı 10 defa kapatacak büyüklüğe sahip!..