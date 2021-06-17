Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk kültüründe; düğün, nişan, sünnet, doğum gibi özel günlerin kutlamasında çokça tercih edilmesinin yanı sıra yatırımcılar için de uzun vadede güvenli yatırım limanı olan altında kapanış rakamları belli oldu.

KAPANIŞTA DEĞER KAYBETTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 804,00 lira, Cumhuriyet altını 3.293,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,49 düşüşle 496,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



ÇARŞAMBA PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 509,20 509,40 496,50 496,70

Cumhuriyet Ata Lira 3.356,00 3.377,00 3.272,00 3.293,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 465,00 469,00 452,80 456,80

Lira(Tam) Ziynet 3.280,00 3.300,00 3.197,00 3.217,00

Yarım Ziynet 1.640,00 1.650,00 1.599,00 1.609,00

Çeyrek Ziynet 820,00 825,00 799,00 804,00