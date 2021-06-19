Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Enflasyon, nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda, sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez. İşte bu yüzden enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor" dedi. "Bursa İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Bakan Elvan "Biz enflasyon meselesini bir bütün olarak ele alıyoruz. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Enflasyonla mücadelede, beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak" diye konuştu.

İSTİKRARLI KUR

Elvan, döviz kurundaki istikrarın da önemli olduğuna işaret ederek "Son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla, ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak, Türk lirası varlıklaratalep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi beraberinde getirecek. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız adımlar sayesinde gayet başarılı bir biçimde tek hanelere indirdik. Yine benzer bir başarı hikâyesi yazacağız, ancak bunun için sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var" dedi.

AŞILAMANIN ETKİSİNİ GÖRÜRÜZ

Aşılama konusuna da değinen Elvan, şöyle devam etti: Günde 1 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor, bakınız bu muazzam bir başarıdır. İnşallah bu durumun olumlu etkisini de önümüzdeki dönemde, hem ekonomide hem de sosyal hayatın normalleşmesinde göreceğiz. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren, verimliliği artıran ve rekabeti teşvik eden politikalarla büyüme patikamızı şekillendirmek istiyoruz. Bu büyümeden de tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzuluyoruz. Pandemide bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya, yani millî gelirin yüzde 3,4'üne ulaşmasını bekliyoruz. Şunu da çok net ifade edeyim, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edecek, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız. Kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın.