Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’ye gönderdikleri heyetin incelemelerini tamamladığını belirterek, “Türkiye’de maske kullanımı yaygın, kontroller iyi, hijyen malzemeleri de çok. Turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama da başarıyla yürütülüyor. Bundan dolayı Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin, “Rusya’nın uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir” dedi. Bu arada Covid-19 aşılamalarının hızlanması, turizmde hissedilir hareketlilik başlattı. İnsanların kendini güvende hissetmesiyle birlikte tatil planları arttı. Son üç günde uçak bileti satışlarında yüzde 25, otobüs biletinde yüzde 40’a varan artışlar yaşandı. Özellikle 19-25 Temmuz arasındaki bayram için biletler çok hızla tükeniyor. Almanya da Türkiye’de yaşayan ve BioNTech aşısı olanlara kapılarını açtı. Fransa da Türkiye’den gelecek yolcular için karantina şartını kaldırdı.