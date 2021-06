Türkiye Gazetesi

Türkiye'de mobil operatörler, teknoloji çalışmalarında da tüketici lehine yarış hâlinde. 27 yıl önce bir GSM operatörü olarak yola çıkan, bugün bir teknoloji şirketine dönüşen, ürün ve hizmetlerini uluslararası alanda kullanıma sunan Turkcell, aradan geçen bu sürede Türkiye'de dijitalleşmeye 50 milyar lira yatırım yaptığını açıkladı. Türkiye Millî Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki destekçilerinden olan Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turkcell'in bireysel müşterilerine sunduğu ürün ve servislerin yanı sıra kurumsal müşterilerine de uçtan uca çözümler sunduğunu ifade eden Aksu, Turkcell için "Türkiye'nin dijital endüstrisinin en büyük fabrikası ve teknoloji alanında ülkemizin dünyaya açılan amiral gemisi" tanımlamasını yaptı.

BİP KULLANICISININ 3'TE 1 YURT DIŞINDAN

Ürün geliştirirken daima 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' düsturu ile hareket ettiklerini, teknolojik veri merkezlerini kullanıcının hizmetine sunduklarını söyleyen Aksu "Dijitalleşme yolculuğumuzda yatırım yaparken, yurt dışına da servis ve uygulama ihracatı yapmaya başladık. BİP bunun en iyi örneği. Kullanıcılarının üçte biri yurt dışından" dedi.

Dünyanın alternatifi BiP Ocak ayından beri kullanıcılar, kişisel verilerin güvenliği endişesi ile alternatif arayışına yöneldi. Bu aşamada Turkcell BiP uygulaması sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde dikkatleri üzerine çekti.

FİBERDE ORTAK ALT YAPI ŞART

Fiberde 10Gbps'lik hızı, bulundukları her ilde herkese sunabilen tek şirket olduklarını ifade eden Aksu "Fiber altyapı sadece yüksek hız anlamına gelmiyor. Fiberin yaygınlaşması 5G'ye geçiş için de kritik öneme sahip. Bu nedenle ilk günden itibaren fiberde ortak altyapının bir an önce hayata geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki girişimlerde en önde yer almaya devam edip aktif rol oynamaya devam edeceğiz. Çünkü ortak altyapıda atılacak her adım, ülke kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasına imkân sağlayacak. Bunun dünyada birçok örneği var. Biz operatörler olarak rekabeti altyapıda değil, üstyapıda sunacağımız hizmetlerle yapmak gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Turkcell'in AR-GE ve İnovasyon Merkezi Turkcell Teknolojinin 1.300 yetkin mühendisi ile dünya çapında birçok inovatif ürün ve hizmete imza attığını, sadece 2020'de 557 patent başvurusu yapıldığını söyleyen Aksu, yerli otomobil çalışmalarına da değindi. Aksu "Turkcell dünyada elektrikli araç üretimi dâhil, mobilite ekosistemine yatırım yapan ilk telekom şirketlerinden biri. TOGG'daki hissemizi sadece bir finansal yatırım olarak görmüyoruz. Burada önemli iş ortaklarından biri olmak, nesnelerin interneti, yapay zeka, araç içi eğlence ve ödeme sistemleri tarafında da aktif rol oynayacağız" diye konuştu.

BİP'İ İNDİRENLER 80 MİLYONU AŞTI

Bülent Aksu, Türkiye'nin dünyaya sunduğu hizmetlerden olan mesajlaşma platformu BiP'in şimdiye kadar 80 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildiğini, 40 milyon kişi tarafından da aktif kullanıldığını açıkladı. Diğer uygulamalardan farklı olarak grupları taşıma hizmetini de başlatan BiP, dünyada ilk olan şu hizmetleri de sunuyor:

¥ 106 dilde anlık çeviri sağlıyor.

¥ Uygulama içi para transferine imkân veriyor.

¥ Her geçen gün artan kişi sayısıyla sesli ve görüntülü grup görüşmesi sağlıyor.

¥ Sohbet arşivleme, kaybolan mesaj ve kişisel menüye hizmetleri bulunuyor.

İNSANA DA YATIRIM VAR

∂ Turkcell olarak teknolojiye yatırım yaparken, insan kaynağını desteklemeye de yöneldiklerini söyleyen Aksu, bu konuda çalışmalarını da şöyle anlattı:

¥ Her yıl yaklaşık gelirimizin yüzde 1'ine yakınını toplum yararına ayırıyoruz. Çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, mülteciler için proje yürütüyoruz.

¥ Dijitalleşmenin sağladığı ciddi kaynak tasarrufu ile çevreye bıraktığımız izi azaltıyoruz. 2050'ye kadar karbon nötr şirket olma hedefindeyiz.

¥ Zekâ gücü projesiyle 41 ilde 59 laboratuvar kurup 70 bin özel yetenekli çocuğun eğitim almasına destek sağladık.

¥ 33 BİLSEM'deki Zekâ Gücü Teknoloji Sınıflarındaki öğrenciler sağlık çalışanlarına destek için ayda 5 bin yüz siperliği üretti.

¥ Yine bu çocuklar doğuştan parmakları olmayanlar için protez el üretti, ihtiyacı olanlarla paylaştı.

¥ 6 yılda, 60 ildeki 112 okulda 100 binden fazla öğrenciye ulaşıldı, Braille baskılı kodlama kitleriyle kodlama eğitimi verildi.

¥ 11 özel eğitim okulunda 5 bine yakın engelli çocuğa spor eğitimi verildi, 1.000'e yakın görme engelli çocuk spor eğitimi aldı.

¥ Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile 3 bine yakın kadına eğitim verildi, üstün başarı gösterenler Turkcell'de istihdam edildi.

Turkcell'den müşterilerine 'Tam Destek Programı' Turkcell, müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ediyor. Yeni hayata geçen Tam Destek Programı’yla çeşitli nedenlerle işsiz kalan ya da gelir kaybı yaşayan Turkcell müşterileri kendileri için oluşturulan tarifeden yararlanabilecek.