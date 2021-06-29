Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, müşterilerinin 5G'yi yurt dışında deneyimleyebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Yapılan şirket açıklamasına göre, Turkcell'liler Almanya, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Romanya ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu 29 ülkede 5G teknolojisini deneyimleme ayrıcalığına sahip oluyor. 5G deneyimini yurt dışında yaşayabilmek için 5G özelliği aktive edilmiş olan 5G destekli cep telefonu ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak ve SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmak gerekiyor. Turkcell müşterileri; 5G hizmetini deneyimlemek için ek bir ücret ödemiyor, dolaşım paketleri ve tarifeleri kapsamında aynı şekilde ücretlendirilmeye devam ediyor.

Murat Erkan: “Turkcell ayrıcalığıyla müşterilerimize yine bir ilki sunuyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yurtdışında 5G deneyimi sunarak Türkiye'de bir ilke daha imza atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Turkcell olarak en büyük önceliğimiz, müşterilerimizi her zaman yenilikçi teknolojilerle buluşturarak onlara benzersiz bir hizmet kalitesi sunmak. Bugün itibarıyla müşterilerimizi yurt dışında 5G teknolojisiyle buluşturuyoruz. 5G'yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz 29 ülkede artık ayrıcalıklı olarak 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Müşterilerimize gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en yeni teknolojileri sunmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” dedi.

Almanya'dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne 29 ülkede kullanılabiliyor

Turkcell'liler, yurt dışında Turkcell'in anlaşmalı olduğu ülkelerdeki operatörler üzerinden 5G teknolojisini deneyimleyerek, 5G'nin sunduğu hız ve rahatlığın keyfini sürüyor. Yurt dışında 5G servisinin sağlandığı ülkeler arasında Almanya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Katar, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman ve Vatikan yer alıyor. 5G deneyimini bugünden yaşamak için donanımı ve yazılımı 5G teknolojisini destekleyen telefona sahip Turkcell müşterilerinin, anlaşmalı ülkelere gittiklerinde telefonlarına gelecek SMS'deki adımları izlemeleri yeterli oluyor.