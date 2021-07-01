Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin gübrede dışa bağımlılığı yeni yatırımlarla azalacak. Pandemi yılı 2020’yi 3,3 milyar lira ciro ile kapatan İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), 200 milyon dolar yatırımla iki yeni üretim tesisi daha kuruyor. 2019’da ve 2020’de Kütahya ve Antalya tesislerinde yeni yatırımlarla üretim ve satışı artıran İGSAŞ, Samsun’daki 30 dönümlük arazide yaklaşık 50 milyon dolar yatırıma iki ay içerisinde başlamaya hazırlanıyor. Firma ayrıca Kütahya’da 150 milyon dolarlık yatırım daha planlıyor. Tesislerin devreye alınmasıyla yaklaşık 600 kişiye de istihdam sağlanacak.

PANDEMİ İLE ÜRETİM ARTTI

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, pandemide artan gıda talebine bağlı olarak gübre satışlarında da artış yaşandığına dikkat çekerek “Türkiye’de 2019 yılında 6 milyon 82 bin ton gübre satılırken bu oran 2020 yılında 8 milyon 42 bin tona yükseldi. Üretime baktığımızda 2019’da 4,6 milyon kapasite 2020 yılı sonunda 6,5 milyon tona yaklaştı. İGSAŞ olarak 2 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Bunun 1 milyon 150 bin tonunu gübre oluşturuyor. Yani 8 milyon ton gübre sektöründe yüzde 15 üretim gücüyle pay alıyoruz. Tamamen iç piyasaya üretim yapıyoruz. Bu yılın ilk altı ayında bir milyon ton sınırını geçtik. Hedefimiz üretim kapasitesini yüzde 15 artırarak 2 milyon 150 bin ton satış ve 4 milyar lira ciroya ulaşmak” dedi.

İTHALATIN ÖNÜNÜ KESECEK

Ünal, Samsun yatırımı ile şu an İGSAŞ’ın üretim havuzunda yer almayan iki ürünü de ürün portföyüne ekleyeceklerini kaydederek “Bu yatırım ile birlikte toplamda 200 bin tonluk bir kapasite artışı hedefliyoruz. Bu da kapasitede yüzde 15’lik bir artışa denk geliyor. 1,5 yılda yani 2023 başında da bu yatırımı tamamen Karadeniz Bölgesi’nde ülkemize kazandırmış olacağız. Bu tesiste 100 kişiye de istihdam sağlayacağız. Bunun dışında güney bölgesinde de ayrı bir yatırım için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Diğer bir yatırım planlarının da Kütahya bölgesinde olduğunu ifade eden Ünal “Fizibilite çalışmalarımız sürüyor. Toplam 150 milyon dolarlık bir yatırım. Teşvik mekanizmalarını da değerlendiriyoruz, Ankara da bu konuda bizi destekleri ile heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz geçen sene Kütahya’da potasyum nitrat tesisimiz devreye girdi. Stratejik yatırım belgesi aldı. Devlet desteği ile ülkemizin hizmetine sunduk. Bu tesis, Türkiye’nin bütün ithalatının önünü kesecek bir tesis. Ki ilk altı ayda da iyi bir performans gösterdi, 15 bin ton civarını aşan üretim tonajı ile devam ediyor” açıklamasında bulundu. 2024 yılına kadar devreye alınacak bu yatırımlarla birlikte ek 500 kişilik istihdam sağlayacaklarını dile getiren Ünal, pazar payını da yüzde 15’den yüzde 25’lere çıkaracaklarını vurguladı.

Gübre fiyatları %60 arttı

∂ Son birkaç yıldır emtia fiyatlarının kurdan bağımsız yukarı yönlü hareket ettiğine, özellikle şubat 2021 ve sonrasında global piyasalarda çok hızlı yukarı tırmandığına dikkat çeken Ünal, “Bir ürün özelinde örnek vermek gerekirse mesela temmuz ayı itibariyle DAP gübresi sezonu başlıyor. DAP gübresi yeteri kadar toprağa atılamaması durumunda toprağın verimi düşüyor. Bu ürünün fiyatı da yüzde 60’a yakın artmış durumda. Türkiye geçen yıl toplamında 336 bin ton DAP ithalatı yapmış. Bu sene ilk dört ayda ise bu rakam 71 bin ton. Fiyat pahalı olunca ihtiyaç olsa da tedarik zorluğu oluşuyor ki bunda navlun fiyatlarının çok yükselmesinin de payı var. Biz de hemen ikame ürünlerle ülke genelindeki bayilerimize çözüm üretmeye başladık” değerlendirmesinde bulundu.

Herkes çöp diye yakıyordu, çok değerli bir gübre olduğu ortaya çıktı Türkiye’de en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın’da her yıl budama ve kesim sonrası yakılarak imha edilen zeytin yapraklarının atık değil çok faydalı bir gübre olduğu ortaya çıktı.

Atık sebze meyve, gübre oluyor Türk şef Ebru Baybara Demir'in kurucuları arasında yer aldığı Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi ile 'Topraktan Toprağa- Organik Atıkların Dönüştürülmesi' projesinin ilk adımlarını attı.