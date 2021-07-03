Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait ihracat rakamlarını açıkladı. Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracatçı, haziran ayında, ikinci çeyrekte, yılın ilk yarısında ve son 12 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza attı. Haziranda Türkiye’nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 47 artışla, 19 milyar 773 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 70 artışla 55 milyar 38 milyon dolar; yılın ilk yarısında yüzde 40 artışla, 104 milyar 982 milyon dolar; son 12 ayda 199 milyar 567 milyon dolar ihracat yapılarak tarihî rekorlar kırıldı.

FAZLA VEREN ÜLKE HEDEFİ

Haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait dış ticaret verilerini Ankara’da Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Haziran rakamı, ihracatımızda bir dönüm noktası olma niteliğindedir. İhracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık ihracat rekorlarını kırarak son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı. İnşallah önümüzdeki ay, bu sınırı da aşacağız ve 2021 yıllık ihracat hedefinin de üzerine çıkarak ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Yıl sonunda ülkemiz, büyüme oranıyla, üretim, istihdam ve ihracatta yeni bir döneme başlayan; küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak, karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirmiş bir ülke olacaktır” dedi.

BİRİM FİYAT DÜŞÜŞÜ KIRDI

Haziran ayının, birim ihracat değeri için de önemli bir eşik olarak tarihe geçtiğine dikkat çeken Gülle, şöyle konuştu: Kur manipülasyonu sonucunda sürekli değer kaybeden ihracat birim değerimizi, 1,1 dolar seviyesinden haziran ayında 1,3 dolar seviyesine getirmeyi başardık. Son 1 senede, kilogram başı ihracat değerimizi yüzde 20 artırdık. Haziranda tüm sektörlerimiz ihracatını artırdı. Geçtiğimiz ay; yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz ilk sırada yer alırken, yüzde 16,8 artışla 2 milyar 352 milyon dolara ulaşan Otomotiv Endüstrisi sektörümüz ikinci, yüzde 81 artışla 2 milyar 26 milyon dolara ulaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 11,4 AZALDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, çiftçisinden sanayicisine tüm girişimcilerin emeğiyle ortaya çıkan bu başarının, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin ürünü olduğunu belirterek, şöyle devam etti: İthalatımız ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 126,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükseldi. Ocak-haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye yükseldi. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilemiştir.

1.684 YENİ FİRMA

İhracatı tabana yaymanın önemine ve ilk kez ihracata katılan firma sayısındaki artışa dikkat çeken Gülle “Tam 1.684 firmamız, haziranda ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı. Bu firmalarımız geçtiğimiz ay 89 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı ise 9.327’ye ulaştı. Bu firmalarımız toplamda 422 milyon dolarlık ihracat yaptı” dedi.

AB'YE 2 KAT ARTIŞ

Haziranda Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatın yüzde 49,4 artışla, 8,2 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,7 pay aldığına vurgu yapan Gülle, şöyle devam etti: AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 56,3 oldu. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,1 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,8 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolar ve Kuzey Amerika’ya 1,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

181 ÜLKEYE TL İLE SATIŞ

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, haziranda 181 ülkeye, yüzde 53 artışla toplam 6,17 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, 7.634 firmanın ihracat işlemlerinde TL’yi tercih ettiğini söyledi.

Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık Ticaret Bakanı Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık." dedi.

Temiz enerji ile ihracat da artacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ile "temiz tüketim" herkes için ulaşılabilir olacak. Bu sisteme girenler Avrupa'ya ihracatta hem vergi hem öncelik avantajı yakalayacak.

