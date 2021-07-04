Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ANKARA

Son yıllarda savunma sanayiinde yerlilik oranı her geçen gün artarken, millî teknoloji hamlesiyle bu oran yüzde 80’lere dayandı. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğündeki Türk savunma şirketlerinin yürüttüğü yerli ve millî proje sayısı 750’i aşarken 2002’de 248 milyon olan savunma ve havacılık ihracatı 3 milyar dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde yerli ürünler, özellikle Suriye, Libya, Karabağ ve terörle mücadelede gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.

TÜM DÜNYANIN TAKİBİNDE

Millî imkânlarla üretilen İHA ve SİHA’ların çatışma bölgelerindeki kabiliyetleri tüm dünya tarafından ilgiyle izliyor. Birçok ülke bu sistemlere sahip olmak için Türkiye’nin kapısını çaldı. ANKA, Bayraktar TB2 ve KARAYEL tipi Türk SİHA’ları, Türkiye’nin yanı sıra; Katar, Ukrayna, Libya, Azerbaycan ve Suudi Arabistan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Son olarak Tunus da ANKA-S tedarik etti. Avrupa ülkelerinden Polonya, Bayraktar TB2 tedariki için Ankara ile mutabık kalırken, Macaristan ve Arnavutluk’un da yerli sistemleri satın almak için görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Türk savunması hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bundan sonraki süreçte de en kritik projelere ağırlık verilecek. Bu kapsamda Türkiye, hâlihazırda geliştirdiği yerli taarruz helikopterleri ATAK’ın yanı sıra uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, yerli muharebe tankı ALTAY, Millî Muharip Uçağı TF-X’i ve ‘uçak gemisi’ olarak bilinen TCG ANADOLU gemisini envanterine katmayı hedefliyor.

YENİ TEDARİK MODELLERİ YOLDA

Millî teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayiinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projeler gerçekleştirirken, TSK ve diğer güvenlik güçlerini mevcut ve geleceğin muharebe sahasına en iyi şekilde hazırlayacak yeni tedarik modelleri oluşturulacak. Bu amaçla teknoloji bazlı AR-GE Yol Haritası güncellenecek. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapılacak. Hava, deniz ve kara unsurlarında insansız ve otonom sistemlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine odaklanılacak.

TSK envanterinde bulunan helikopterlerde kullanılan UMTAS, L-UMTAS, CİRİT; SİHA’larda kullanılan MAM-C ve MAM-L ile savaş uçaklarında kullanılan HGK, LGK, KGK gibi birçok mühimmat da millî imkânlarla üretiliyor. Mühimmatta yurt dışına bağlılık sıfır seviyesine indi.

23 SAATTE 6 BİN KM

Baykar Millî S/İHA Sistemleri Üretim ve AR-GE Tesislerinde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Akıncı TİHA, 23 saat 24 dakikalık uçuşunda başarılı bir sonuç elde etti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden uçuşa ilişkin paylaşım yaparak “AKINCI yaklaşık 6.000 km’dir maratonda. Bakalım daha ne kadar gidecek” ifadelerine yer verdi. Akıncı, 900 kilo harici 450 kilo dâhili olmak üzere 1.350 kilo faydalı yük taşıyabilme gücüne sahip. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, millî mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM füzelerini kullanabilecek.

Avrupa, Türk SİHA'ları için sıraya girdi Türk SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya'nın 24 adet satın alması ile Avrupa Birliği semalarında da uçacak olan Bayraktar TB2'ye Macaristan da talip oldu.

Türk SİHA'larına bir övgü daha: ABD ve İsrail'i saf dışı bıraktı Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Başarıları ile birçok ülkenin dikkatini çeken SİHA'lar, bu kez Alman basınında yer buldu. Alman Die Welt gazetesinde kaleme alınan "Türk SİHA'ları ihracatta nasıl en yüksek seviyeye ulaştı" adlı yazıda, ABD ve İsrail’in pazardaki hakimiyetini Türkiye'nin aldığı kaydedildi.

Türk SİHA'ları sessiz ölüm makineleri SİHA’ların Dağlık Karabağ’da Ermeni güçlerine karşı yürütülen operasyonlardaki rolüne dikkat çekilerek “Yunanistan risk altında mı?” sorusu yöneltildi.