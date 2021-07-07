Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

SSK 1-14 TEMMUZ, BAĞKUR 16 TEMMUZ'DA

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacaK.

EMEKLİ SANDIĞI DA 15 TEMMUZ'DA

Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği öğrenild.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Kamu işçisine ikramiye müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Dolandırıcılar emeklinin ikramiyesine göz dikti Emeklilere 6-7 Mayıs tarihlerinde bayram ikramiyelerinin ödeneceği duyuruldu. Bunu duyan siber dolandırıcılar harekete geçti. Dolandırıcılar emeklileri kandırmak için SMS yolunu seçti.

Emekliler ikramiyelerini almak için toplu taşımayı kullanabilecek Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha meclisi market ve bakkal gibi işletmelerin alkollü içecek satışını 17 Mayıs'a kadar yasaklarken, emeklilerin ikramiyelerini almaları için toplu taşımayı kullanmalarına izin verdi.