Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fedarasyondan yapılan açıklamada, 25 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’ ile vale görevlilerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne (MYK) sahip olmasının mecburi hâle getirildiği hatırlatıldı. Yönetmelik uyarınca vale görevlilerinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar söz konusu belgeye sahibi olmaları gerekiyor. İlgili yönetmeliğin çıkmasında katkısı bulunan TOBFED, vale görevlileri için MYK Belgelendirme sürecini başlatarak ilk sınavı gerçekleştirdi. Ankara TOBFED Akademi merkezinde yapılan ilk sınavda 20 vale görevlisi MYK belgesini almak için sınava girdi. Açıklamada Türkiye'de vale görevlisi olarak çalışmak isteyen herkesin MYK Belgesi almasının şart olduğu hatırlatılarak her ay yapılacak olan imtihanlarda valelerin bu belgeyi kolaylıkla alabilecekleri bildirildi.

Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.