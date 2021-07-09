Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Temmuz’da başlayan sorun sebebiyle müşteriler işlemlerini gerçekleştirememişti. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edilmişti. Sıkıntının çözülmesinin ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklamada bulunan banka, mağduriyet yaşayan müşteriler ve paydaşlarından özür dileyerek, 12 Temmuz 2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM’lerinden kartla yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretlerin iade edileceğini kaydetti.