Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomistler ve stratejistler, enflasyondaki yükseliş eğilimine dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmeme yolunu seçeceğini, ancak sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesini öngörüyor. Yabancı ekonomistler ise bankanın kasım ayında 100 puanlık indirime gidebileceğini belirtiyor. Haziran ayında açıklanan kararda da faizlerin yüzde 19’da sabit kalacağı duyurulmuştu.

Faizle yerliler yavaşladı, dövizle yabancı hızlandı Mayısta “tam kapanma” etkisiyle 59 bine gerileyen konut satışları, haziranda 134 bin 731’i buldu. Artan faiz sebebiyle ipotekli alımlar önceki yıla göre yüzde 71,5 azaldı. Yüksek dövizle eli güçlenen yabancıya satışlar ise yüzde 185 arttı.

Faizde indirim beklentileri yıl sonuna ötelendi Haziranda enflasyonun yüzde 17,5'e yükselmesi ile elektrik-doğalgaz zamları temmuz ve ağustos için beklenen faiz indirimini yıl sonuna sarkıttı.