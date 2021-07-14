Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Seymen Emlak Müdürlüğü arazi satış ihalesi düzenliyor. Akyurt, Çubuk, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde bulunan ve ilanda konum, mevki, yüzölçümleri belirtilmiş arsaların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı ihale ile satışı yapılacak.
Hazineye ait 55 arsa ihaleyle satılacak
14.07.2021 - 15:27 | Son Güncelleme: 14.07.2021 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hazineye ait 55 arsanın satışa çıkarılacağını duyurdu.
Etiketler : basın ilan kurumu,ankara,hazine,satış,
796565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/796565.aspx
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