Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yeme içme sektörü yasakların kalkmasıyla rahat bir nefes aldı. Ancak işletmeler çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor. Salgın sebebiyle büyükşehirlerden memleketlerine giden garson ve komilerin çoğu geri dönmedi. Dolayısıyla sektörde nitelikli eleman açığı bulunuyor. Pandemi öncesi sektörde çalışan sayısı 2 milyon iken, bugün 1 milyon 600 binlerde seyrediyor. Türkiye genelinde 40 şube ile hizmet veren Happy Moon’s markasının kurucusu Hüseyin Aymutlu “Biz pandemiye 2 bin çalışan ile girdik. 1.600’ü geri döndü. Mevcutta 400 kişi arıyoruz. Sektörün genelinde de ortalama böyle. 150 bin civarında işletme var. En az 300 bin de kişiye ihtiyaç var. Eleman bulamadığı için açılamayan işletmeler mevcut. Öyle ki, biz bir kampanya başlattık. Çalışanlarımıza ‘Arkadaşını getir’ dedik. En az üç ay çalışsın, prim verelim. 1.500 lira gibi bir rakam belirledik. Bu da sektörde nitelikli eleman ihtiyacını en açık şekilde ortaya koyuyor” dedi. Bugün ortalama bir kominin bahşişlerle birlikte aylık 6-7 bin TL kazandığını söyleyen Aymutlu “Normal şartlarda asgari ücrete zam yapıldı. Üzerine biz de bir zam yaptık. Maaşlar gayet tatmin edici seviyede” diye konuştu.

50 MİLYON TL YATIRIM

Faaliyetlerine 1999 yılında başlayan Happy Moon’s Grup, pandemi süresinde de yatırımlarına devam etti. Yenilenme ve yeni restoran yatırımları ile son bir yılda yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırım yapan grup, İKON ve Bob’s markaları ile Bodrum’a giriş yaptı. Hüseyin Aymutlu, “Happy Moon’s, 22 yılda 40 şubeye ulaştı. Grup altındaki 3 markamızla Türkiye’nin 11 ilinde faaliyet gösteriyoruz. İKON için, Happy Moon’s markamızın üst segmenti demek yanlış olmaz. Hedefimiz gelir seviyesi yüksek yerli-yabancı turist. Yeme içme sektöründeki bir marka doğru yönetildiğinde kârlı bir yatırım. Biz de ayakları yere basarak ve temkinli büyüdük. Ortaklık veya satın alma teklifleri alıyoruz. Birçok fon geldi. Ancak onlar yurt içinde kalmak istiyor, biz yurt dışında büyümek istiyoruz. Biraz daha büyüyüp teklifleri öyle değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

4,5 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının ilk 5 ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 4 milyon 416 bin 955 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 506 bin 631’i bulmuştu. 2020’nin ilk 3 ayına pandemi etkisi yansımamıştı.

TURİZMDE HERKES HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Büyük bir acentenin sahibi, turizmci Salih Er, tesislerde yaşanan personel eksikliği ile ilgili olarak “Bu yıl da çoğu tesis kendisini kapatmaya göre ayarlamıştı. Ancak aşılamanın hızlı olması ve vakaların düşmesiyle birlikte normalleşmeye geçildi ve tesisler şu anda personel bulmakta zorluk çekiyor. Özellikle Ege Bölgesi’nde şikâyetler doğrultusunda bunu hissediyoruz. Bunun da sezonun ortalarına doğru aşılacağının farkındayız” dedi. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından otel rezervasyonlarında da ciddi artış görüldü. Kârlı çıkan kesim yine yerlerini erkenden ayırtanlar oldu. Salih Er “Erken rezervasyon yaptıran kişiler şu anda istedikleri bölgeye gidiyor. Uygun fiyatlardan da yararlandılar. Sona kalanlar ise doluluk oranı yüksek olduğu için maalesef istedikleri yere gidemiyorlar. Kapasiteler doldu, satışların çoğu kapanmış durumda, mevcutta kalanlar da pahalı” diye konuştu.

Turizm iç pazarla ayakta Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı’nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olduğunu söyledi.

İşsizliğe turizm merhemi Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Turizmde dijital hamle Google ile Türkiye Otelciler Federasyonu, pandemi şartlarının zorunlu hâle getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirdi.