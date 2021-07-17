Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV takip etti. Böylece satılan her 3 otomobilden biri SUV gövde tipinden gerçekleşti. SUV’u yüzde 22,6 payla ‘hatchback’ (HB) otomobiller takip etti. 2020’nin ocak-haziran dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında; sedan otomobillerin payı yüzde 44,1’den yüzde 41,3’e, ‘hatchback’ otomobillerin payı yüzde 25,2’den yüzde 22,6’ya geriledi. SUV’un payı yüzde 27,6’dan yüzde 34,1’e çıktı. Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, gittikçe artan satış grafiğini koruyor. Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı da yüksek olan SUV’lar, en fazla arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.

Yeni Mokka SUV’da dengeleri değiştirecek Opel markasının önümüzdeki 10 yıl boyunca tasarım ve teknoloji felsefesini yansıtan ve marka adına büyük bir dönüşümün başlangıcı olan Yeni Mokka, 365 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

'SUV'severler artıyor! Farklı arazi şartlarında kullanılabilen, geniş kabin ve bagaj hacmine sahip SUV otomobiller, her geçen gün daha sıklıkla tercih ediliyor.