Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ZİHA’ların kullanımıyla hem sudan hem de ilaçtan ciddi tasarruf sağlanacağını söyledi. Verimlilik anlamında da ciddi kazanım sağlanacağını dile getiren Poyraz “15 ilde 20 farklı ürün üzerinde ZİHA’larla deneme çalışmaları yürütülüyor. Aldığımız sonuçlar sonrasında illerimizde ZİHA filolarını oluşturacağız. Ürün bazlı raporlama yapıyoruz. Maliyet olarak bu ürünler pahalı. Çiftçimizin tek başına bunu alması, ekonomik maliyet oluşturacak. Biz bunu Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendimiz üstleneceğiz. Bakanlığımıza rapor vereceğiz. Gelen destekleme ile kooperatiflerde ZİHA filoları oluşturacağız. Vatandaşlarımız gelip bizden ilaçlama zamanı randevu alacak. Ekiplerimiz gidecek, çok kısa zamanda ilaçlamasını yapacaklar” dedi.

Pakdemirli: Tarım stratejik bir sektördür, asla siyasetle bir işimiz olmaz Tarımın her zaman stratejik bir sektör olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Bizim asla bu anlamda siyasetle bir işimiz olmaz. Tunceli’ye de 81 ilde yaptığımız işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldik” dedi.