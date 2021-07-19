Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlük 300 liradan başlayan karavan kiraları, sunulan hizmet ve kapasiteye göre 2 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Karavanda tatil için isteyenlerin, yoğunluk sebebiyle günler öncesinden rezervasyon yaptırması gerekebiliyor. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ; “kontrolsüz bir büyüme” yaşandığını, kiralamada denetim yapılamadığını, aracının içine bir yatak ve buzdolabı koyan herkesin ortaya çıkabildiğini belirterek “Kurumsal olarak kiralama yapanlar tercih edilmeli” dedi.

Karavan sahiplerine KDK’dan müjdeli haber Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) yoğun ilgi gören karavan kültürüne büyük katkı sağlayacak bir karara imza attı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan koronavirüse karavanlı önlem Kıvanç Tatlıtuğ'un, Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşacağı 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimleri başladı.