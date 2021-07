Türkiye Gazetesi

Bütün dünyayı eve kapatan, insanları birbirinden uzaklaştıran Covid-19 salgını ile hayatımızda çok şey değişti. Birçok alışkanlığı terk ettik, yerine yenilerini koyduk. Eskiden partili, eğlenceli, animasyonlu, kalabalık otelleri tercih edenler, gelirleri ölçüsende insanlardan uzak, daha bireysel, izole tatil şekillerini tercih etmeye başladı. Sokağa çıkma yasaklarının başladığı günlerden itibaren bu tercihte en fazla öne çıkan seçenek karavanlar oldu.

GÜNLÜK KİRALAR 2.500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Yaz-kış demeden mobil ve izole yaşamaya imkân veren karavanlar, tatil ihtiyacı için her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başlayınca, günlük kiraları 300 lira ile 2500 lira arasında değişmeye başladı. Bunun yanı sıra panel van, minibüs ya da otobüs gibi araçları olanlar da bu karavanlara kendilerine özel tefrişat yaptırarak önemli bir yatırıma imza atıyorlar. İçinde interneti, televizyonu, banyosu, mutfağı, yatağı bulunan, her tür ihtiyaca cevap verecek şekilde bir karavan elde etmenin maliyeti, araç hariç 140 bin liradan başlıyor, istenen özelliklere göre yükselebiliyor.

Karavan tatili her ne kadar güzelse de, bu aracı muhafaza etmek gibi önemli bir zorluğu da barındırıyor. Bu durumda karavan kiralamaları devreye giriyor. Bazı şirketler ise karavanları haftalık, aylık, sezonluk olarak kiraya verebiliyor. Bu şekildeki kiralamalarda fiyatlar 250 TL’den başlayıp 2500 liraya kadar yükselebiliyor.

ALIŞVERİŞE DE ŞEKİL VERDİ

Tercih izole tatile yönelince, alışveriş de bu yönde yoğunlaşmaya başladı. E-ticaret sitelerinden Gitti Gidiyor verilerine göre, karavanla seyahatin ihtiyaç listesinde satışlar kat kat arttı. Verilere göre yaklaşık 5 kat artışın görüldüğü tenteler, karavan malzemeleri arasında en çok talebi artan ürünlerden biri. Karavan tepe klimalarında yüzde 75, set üstü ocaklarda 3,5 kat, kullanım alanı çok geniş olduğu için mangallarda da yüzde 50’lik fiyat artışı görüldü. Kamp masaları yüzde 60, projeksiyon perdeleri yüzde 80’e varan oranlarda talep artışı ile karşılaştı.

140 BİNDEN BAŞLIYOR

Yeni nesil karavanların elektriği de içinde. İkili ocaklı, lavabolu mutfak alanı, iç ve dış duş, su için termosifon, mini buzdolabı, 4 kişilik açılabilir yemek masası, internet ve televizyon, 360 derece dönen şoför ve yan koltuk, 3 kişilik yatak, araç içi kamera, 2 güneş paneli, 4 pencere, ısı yalıtımı, karavan tentesi gibi ihtiyaçları karşılayan tefrişat bedeli 140 bin liradan başlıyor ve isteğe göre çeşitleniyor. Ferbek yöneticisi İç Mimar Ferhat Öztürk, yoğun sipariş aldıklarını, tefrişatın tasarım ve tefrişat olmak üzere 2 haftada tamamlandığını söyledi.

