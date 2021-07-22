Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter’dan paylaşım yapan Varank “Ülkemizin ilk lisanslı deposunu Gaziantep’e kazandırdık. Bölgesel kalkınmaya örnek projemiz ile fıstık elektronik ortamda alınıp satılacak” bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Antep fıstığının lisanslı deposuna kavuştuğuna işaret edilerek, 10 bin ton kapasiteli Türkiye’nin ilk ve en modern lisanslı deposu ile ‘yeşil altın’ın hem ömrünün uzayacağı hem de değerinde satılacağı bildirildi.

Varank: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2021’in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.