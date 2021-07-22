Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Enerji alanında son yıllarda yaptığı atılımlarla ‘Enerjide tam bağımsızlık’ hedefine büyük ölçüde yaklaşan Türkiye’nin maden kaynakları da gün yüzüne çıkarılıyor. Millî Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında devasa altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları ortaya çıkarıldı. Cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel ham maddeler Türkiye’nin dört bir yanından ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekiyor.

URANYUM 10 YILDA ÜÇE KATLANDI

Enerji Bakanlığı öncülüğünde son 10 yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında, 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye’deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir’de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip. 2020’de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA, son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son beş senede gerçekleşti. Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Büyük bir bölümü son yıllarda yapılan keşiflerle artan Türkiye’nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa’da bulunuyor. Bu şehri Balıkesir, Artvin ve Niğde takip ediyor.

4 MİLYAR TON LİNYİT BULUNDU

Enerjinin yerli kaynaklardan karşılanması için çokça kullanılan yerli kömürün keşifleri büyük önem arz ediyor. MTA, son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton linyit keşfetti. Evlerde, enerji santrallerinde ve sanayide kullanılan yerli linyit ile ithal kömür ihtiyacı da azalıyor. Ayrıca yine son yıllarda yapılan çalışmalarla 2,52 milyon ton metal bakır, teknolojinin her alanında kullanılan 235 bin ton nadir toprak elementi, ağırlıklı olarak plastik, kâğıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864 bin ton metal titanyum, 2,4 milyar ton tarımda kullanılan polihalit keşfedildi.

Bor madeninden yara tedavisinde ve cilt bakımında kullanılacak krem üretildi Prof. Dr. Arzu İlçe, "Borun yara üzerine yapılmış az sayıda çalışması vardı, bu konuda ne yapabiliriz diye düşünerek kimyager ve biyolog arkadaşlarımızla tıp fakültesinden hocalarımızla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.

Yeşil enerji için 6 kat daha madene ihtiyaç var Tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş süreci hızla sürerken, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde altı kat fazla madene ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Madenlerde 6.500 ton altın var Ağrı’dan gelen son müjdeli haberle birlikte Türkiye, kısa vadede yıllık 100 ton altın üretim hedefine ulaşabilecek. Ancak Türkiye’de 6.500 tonluk potansiyel var. Bu rakam cari açığı 10 defa kapatacak büyüklüğe sahip!..