Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde görülen hareketlilik, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl arzu edildiği gibi bir sezon geçiremeyen sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile sezona hazırlanan turizmciler, Kurban Bayramı tatilini yoğun geçirdi. Sektörde, hizmetlerin aksamaması ve turistlerin güvenli bir tatil geçirmesi için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, sezona umutlu başladıklarını, özellikle iç pazarda bayram döneminde gerçekleşen canlılığın kendilerini sevindirdiğini söyledi. Türkiye’nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını belirten Çorabatır; salgın sebebiyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini dile getirdi.

YABANCI AKINI VAR

Çorabatır, özellikle kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığını vurgulayarak “Yerli ve yabancı misafirlerimizle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde ciddi doluluklar yaşandı. Çanakkale’den Mersin bölgesine kadar kıyı bölgelerimiz, beklenenin üzerinde rağbet gördü. İç bölgelerimizde Kapadokya’da da bayram süresince doluluk söz konusuydu. İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019’un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50’den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır” dedi. Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Slovakya gibi salgın tedbirlerini yerine getiren birçok ülkeden turistin de tatil için Türkiye’yi tercih ettiğini dile getiren Çorabatır, İngiltere pazarının da en kısa sürede açılmasını, özellikle Ege Bölgesi’ni pozitif etkileyecek bir hareketliliğin yaşanmasını beklediklerini bildirdi.

Komşu kapanıyor turist Türkiye’ye! Bir ayda vaka sayıları 10 kat artan Yunanistan kapanmaya gidiyor. İlk olarak turizm cenneti Mikonos adası kapandı. Durum düzelmezse tedbirler genele yayılacak. Yaşanan kriz üzerine tatil rezervasyonları Türkiye’ye kaymaya başladı.

VAKALARA DİKKAT!

Çorabatır, turizm sektörünün sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman iç pazarı önemsediğini belirterek “Turizm stratejik bir sektör, ülke için önemli. Yurt içi seyahat de turizm için son derece önemli. İç pazardaki hareketliliğin. turizmin geleceği açısından daha da artmasını hedefliyoruz. Turizm, 60’tan fazla sektörü doğrudan etkiliyor. Turizm işletmelerinin açık olması demek daha fazla istihdam, daha fazla alışveriş ve ekonominin canlanması demek. Turizm hareketliliği sadece turizmcilerin değil, herkesin yüzünü güldürüyor. Bu yoğunluğun okullar açılıncaya kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii vaka sayıları ve aşılanma oranları da önemli” diye konuştu.

5 MİLYON YERLİ TURİST

Sadece yaz sezonunda 5 milyona yakın yerli turist hareketliliği bekleniyor. Sururi Çorabatır “Salgının etkisi geçti sanılarak vatandaşlarımızda rehavet söz konusu. Eğer bu devam ederse eski günlere döneriz. Salgın için şu anda en güçlü silah aşı. Ekonomideki hareketliliğin devamı için insanların bireysel sorumluluklarını yerine getirmelerini ve aşılanma oranının yüzde 80’lere ulaşmasını temenni ediyoruz” dedi.

Turizm iç pazarla ayakta Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı’nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olduğunu söyledi.

İşsizliğe turizm merhemi Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.