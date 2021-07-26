Son dakika haberine göre; Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
Memur-Sen zam talebini açıkladı
26.07.2021 - 09:58 | Son Güncelleme: 26.07.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
Etiketler : zam talebi,
797751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/797751.aspx
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