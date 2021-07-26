Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.