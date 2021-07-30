Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram tatili süresince 5 milyon 794 bin kişinin havalimanlarından hizmet aldığını ifade eden Karaismailoğlu, söz konusu dönemde 42 bin 688 uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi. 9 günlük tatil boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 204 bin 658 sefer gerçekleştirerek 3 milyon 115 bin yolcu taşıdığını belirten Karaismailoğlu “İstanbul’dan 354 bin 283, Ankara’dan 175 bin 909, İzmir’de 152 bin 694 yolcu başka yere seyahat etmek için otobüse bindi. İstanbul’a 325 bin 567, Ankara’ya 174 bin 150, İzmir’de 142 bin 611 yolcu geldi. Tatil boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü toplam 1 milyon 676 bin 307 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü toplam 1 milyon 852 bin 711 araç kullandı. 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca Türkiye’de tüm otoyolları toplam 11 milyon 352 bin 945 araç kullandı” dedi. 17-25 Temmuz tarihlerinde 2 milyon 900 bin kişinin demir yoluyla seyahat ettiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, Marmaray’ın, tatil boyunca her gün ortalama 300 binden fazla yolcu tarafından kullanıldığını kaydetti.

Bayram tatili dönüşü otogarda yoğunluk Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren ve tatilin sona ermesi ile dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Otogarda ek sefer açıldı, yoğunluk arttı Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti. Ek seferler sonrası yoğunluğun arttığı Ümraniye Dudullu otogarı havadan görüntülendi.