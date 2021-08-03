Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda ve içecekten ev eşyasına varan çok çeşitli yardım malzemeleri için birçok kurum ve kuruluşla birlikte, vatandaşlar da seferber oldu. Sosyal medyada her kesimden “yardım kargolarının ücretsiz taşınması” için, sektörde faaliyet gösteren firmalara çağrı yapıldı. Özellikle bireysel yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi ve mevcut yardımların katlanarak artması için “ücretsiz taşımacılık” faaliyetlerinin büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Yapılan son yardımlara bakıldığında;

¥ TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, yangınların sürdüğü afet bölgesine 3 tır içme suyu gönderdiklerini, 10 gün sonra zarar gören köylerin yeniden yapılanması için sahada olacaklarını ve “TÜGİAD Ormanı” için çalışmalara başladıklarını söyledi.

¥ Sabancı Holding 1 milyon adet, İşbir Holding de 1.968 adet fidan bağışında bulundu.

¥ AB Grup Holding, Bodrum’da yangından etkilenen vatandaşlara destek olduğunu duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak “Teknelerimiz yardım isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerine destek oluyor. Orman yangınında çalışan kahramanlara da yardım ulaştırıyor. Yangın sonrası toplam 20 bin fidan dikeceğiz” dedi.

¥ Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası da 257 üyesi adına 257 bin fidan dikeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesine yapılacak yardımları açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, afet bölgesine ihtiyaçlar için 50 milyon lira gönderildiğini belirterek, "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak" dedi.

