Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“arabam.com” platformundaki ilanlara bakıldığında da 150 bin TL ve üzerindeki araç ilan oranlarında artış, bu seviyenin altındaki ilanlarda ise azalış gözleniyor. Verilere göre;

¥ Toplam ilanların yaklaşık yüzde 16’sı, 150 bin TL’nin üzerindeki araçlara ait... Bu rakam geçtiğimiz aylarda yüzde 10 civarında seyrediyordu.

¥ En çok ilan verilen marka yüzde 20 ile Renault oldu. Fiat yüzde 17 ile ikinci sırada... Bunları Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroën ve Honda izliyor.

¥ Clio, Astra ve Megane, en çok tercih edilen otomobil modelleri... Bunları Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

¥ İkinci el SUV’larda en yüksek ilan sayısı, yüzde 20 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008, Chevrolet Captiva izliyor.

¥ Araç sahipleri, manuel vitesli otomobilleri elden çıkarmak istiyor. Düz vitesli araçlar, ilanların yüzde 66’sını oluşturuyor.

Çip krizi ikinci el pazarını tetikliyor Bir önceki yıla oranla yüzde 28’lik bir daralma yaşayan ikinci el otomotiv sektöründe bayram dönemi yoğunluğu yaşanıyor.

İkinci el araç piyasasında hareketlilik başladı Kısıtlamaların kaldırılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile ikinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı. En çok rağbeti 80 ile 150 bin lira arasındaki otomobillerin gördüğünü belirten galericiler, fiyatların dalgalı bir şekilde gittiğini söylediler.