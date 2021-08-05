Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen 'bankalar', 'ödeme hizmeti sağlayıcıları' şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı.

Böylece tebliğin amacı; 'uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek' olarak tanımlandı.

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay, bankanın IBAN ile havale alıcısının ismini teyit etme zorunluluğunun olmadığına hükmetti.