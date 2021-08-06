Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında 56 milyon maske satışı, salgının yayılmasını önlemek için mecburi hâle getirilmesiyle, geçen yıl 8 milyar 144 milyonu aştı. Salgınla birlikte maske satışı yaklaşık 144 kat arttı.

¥ Kolonya satışı 36,8 milyon litreden 103,9 milyon litreye çıktı. Yaklaşık iki kat artış oldu.

¥ Sabun ve ıslak mendil gibi temizlik malzemelerinin satışı 302,4 milyon kilogramdan, 445,8 milyon kilograma çıktı.

¥ Dezenfektan için 31,9 milyon kilogram madde satılırken 2020’de bu miktar, 119,1 milyon kilograma ulaştı. Söz konusu maddelerin satışında yaklaşık üç kat artış oldu.

¥ Dokusuz kumaş satışı da 500 kilogramdan 783 milyon kilograma yükseldi.

Maske, güneşin zararından korumaz Günümüzde görülme oranı giderek artan ve artık 20’li yaşların bile problemi hâline gelen cilt kanserine karşı güneş korumasının önemini hatırlatan uzmanlar, maskenin cildi güneş ışınlarından korumadığına dikkat çekiyor.