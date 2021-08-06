Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın aynı döneminde 6. sırada yer alan Turkish Cargo, bu yıl Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’nun en büyük markalarını geride bıraktı. Hava yoluyla taşınan kargo tonajının, katedilen kilometreyle çarpımıyla elde edilen Freight Tonne Kilometres (FTK) verilerine göre millî şirket; 2021 haziran ayında yüzde 5,7 pazar payıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

HEDEF ZİRVE

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da Turkish Cargo’nun hedeflerine bu kadar hızlı ulaşmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek “Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak, başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki Turkish Cargo bu yükselişini sürdürecek ve bayrağımızı zirveye de taşıyacaktır” ifadelerinin kullandı.

Yangın yardımlarına bedava kargo çağrısı Orman yangınlarının evleri ve iş yerlerini de kül ettiği acı süreçte, afet bölgesine yardımlar artarak devam ediyor.