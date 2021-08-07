Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris'te turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulunan Ersoy, şöyle devam etti: Önemli olan, yaşanmışlıklardan ders çıkarmak ve bunların daha iyi bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. Bizi sevindiren, herkes çok gayretliydi. El birliğiyle yangına müdahale ettik. Şimdi önceliğimiz buralara doğal zenginliklerini, ormanlarını, yeşilini tekrar kazandırmak. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı hem de yurt dışı yerleşik Türk toplamıyla, 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir ağustos ve eylül ayları var. Başarılı şekilde atlatabilirsek, bu yıl için koyduğumuz turist ve gelir hedefini de yakalarız" diye konuştu.

Turizmde üç ayda 3 milyar dolar gelir Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında anket yapılamadığı için geçen yılın ikinci çeyreğinde açıklanamayan Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.