Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen ilçeler için “Mücbir Sebep Hâli” ilan etti. Bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelendi. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

* 28 Temmuz'dan itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından, Osmaniye'nin Kadirli ve merkez, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hâli ilan edilmesi uygun bulundu.

* Bu yerlerde yangının başlangıç tarihi itibarıyla kaydı bulunan mükelleflerin, vergi kanunlarının uygulanması bakımından, yangının başlangıç tarihi ile 1 Kasım (bu tarihler dahil) tarihleri arasında "mücbir sebep hâlinde olduğu" kabul edilecek.

* Mücbir sebep hâli süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, söz konusu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi uzatıldı.

* Mücbir sebep hâlinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler, 16 Kasım günü sonuna kadar verilebilecek. Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksiti, 30 Kasım gün sonuna kadar ödenebilecek.

* Söz konusu yerlerde bulunan mükelleflerce, mücbir sebep hâli süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı ikinci geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

* Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları, 16 Aralık gün sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla, faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

SGK ÖDEMELERİNDE SON TARİH 30 KASIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin SGK'ya vermeleri gereken bildirgelerin ve prim borçlarının sürelerini uzattıklarını açıkladı. Buna göre söz konusu illerdeki geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ve haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresi, 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

Yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçları ertelendi Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların, SGK prim borçlarının 4 ay ertelendiğini duyurdu.