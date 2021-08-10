Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin küçük ev eşyası üretiminde Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Kolbaşı, “Set üstü fırınlarda özellikle Türkiye’deki üretimde Kayserili fabrikaların üretimi çok kuvvetli. Kayseri, başlı başına set üstü fırınlarda üretim üssü olarak biliniyor. Küçük elektrikli ev aletlerinde ise daha gerilerdeyiz ama genel olarak bakıldığı zaman dünyadaki ilk 10 ihracatçı ülke arasındayız. Küçük elektrikli ev aletleri pazarı dünyada 109 milyar dolar civarında. Sektörde 10 bin marka rekabet ediyor. Beyaz eşya 300 milyar dolar seviyesinde” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, küçük elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya sektörlerinde yılın ilk yarısında yapılan ihracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 artış gerçekleştiğine dikkati çeken Kolbaşı, özellikle Avrupa ve Orta Doğu’ya yapılan dış satımda yükseliş olduğunu kaydetti.

Ev aletleri takı gibi düğünlerde takılacak Düğünlerdeki takı takma anlayışı değişiyor. Artık, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerini takı olarak yeni evli çiftlere takılabilecek.