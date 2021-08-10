Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar gözünü, ABD’den gelecek verilere çevirdi. Ülkede temmuz ayı tarım dışı isihdamı 858 bin beklenirken, 970 bin gerçekleşti. Haziran istihdamı ise 850 binden 938 bine revize edildi. Böylece pandemiden bu yana eksik istihdam sayısı 5,7 milyona kadar geriledi. Eylülde okulların açılması ve işe dönüş ile birlikte yüksek istihdam artışlarının devamı bekleniyor. FED Dallas Başkanı Kaplan, ekonomik teşvikler için “kademeli ve dengeli azaltımın en kısa sürede başlaması” çağrısı yaptı. ABD 10 yıllık tahvillerinde düşüş ise, yüksek gelen istihdam ve revizyonlar ile birlikte son buldu. Dolar endeksi güçlendi. Gözler bu hafta gelecek temmuz ayı TÜFE verisine çevrildi. Geçen ay enflasyonun yüzde 5,3’e gerilemesi bekleniyor. İçeride ise perşembe günü TCMB’nin faiz kararı takip edilecek. Piyasaların genel beklentisi, MB’nin yüzde 19 seviyesinde bulunan politika faizinde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi çağrısını dikkate alan kritik mesajlar verilebileceği de belirtiliyor.

DOLAR VE BORSA

ÜNLÜ&Co tarafından yayınlanan raporda “Hafta boyunca ‘tapering’ (teşviklerin çekilmesi) beklentilerini yüksek seviyede tutacak birçok FED üyesi açıklama yapacak. FED Başkanı Powell, tapering ile ilgili süreci ‘makrohedeflere yakınlık belirleyecek’ diyerek tanımlamıştı. 26-28 Ağustos Jackson Hole sempozyumunda Powell’ın konuşması daha önemli bir hâl aldı. Bu hafta perşembe günü TCMB Para Politikası Kararı ve açıklamaları da izlenecek. TL lehine bayramdan sonra yaşanan güçlenme çok uzun sürmedi. Erken faiz indirimi söylemleri, TL’den yatırımcıyı uzaklaştırdı. Bu hafta dolarda 8,70’e doğru yükselişin devamı beklenebilir. BIST 100 rallisi ise hisse bazlıya dönebilir. Bu hafta başta demir çelik, petro kimya, telekom ve holdingler olmak üzere birçok önemli şirket bilanço açıklayacak. 1.420 ana desteğimiz üzerinde 1.441 ve 1.454 dirençlerinin korunduğu bir dalgalanma beklemekteyiz” denildi.

Faizlerde indirim sonbaharda Enflasyonun mevcut şartlar altında ekim-kasım gibi aşağı dönebileceğini belirten ekonomistler “Piyasanın yıl sonu beklentisi yüzde 16-17... Bu durumda TCMB’ye, ilk etapta 50-100 baz puanlık indirim alanı oluşacak” diyor.

Faizlerde indirim başka bahara kaldı Enflasyon temmuz ayında yüzde 18,95 seviyesinde açıklanırken reel faiz de sıfıra yaklaştı.