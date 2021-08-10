Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi, petrol fiyatlarını baskıladı. Altının ons fiyatı de geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düştü. ABD tahvillerine yönelik talebin artması da altının ons fiyatını baskıladı. 2013 yılında varlık alımının azaltılacağına dair açıklamalarla emtia piyasasında düşüşlerin başladığını ve doların değer kazandığını anımsatan analistler, şu anda da varlık alımının azaltılacağına dair işaretlerin güçlenmesinin emtia fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti. Öte yandan tarım emtialarında ise pandemi ve kuraklık etkisiyle pozitif bir seyir gözlemleniyor. Geçen hafta kakao yüzde 5, şeker yüzde 4,1, pamuk yüzde 2,6, buğday yüzde 2,4, mısır yüzde 2,1 değer kazandı. Analistler, bu ayrışmanın devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Tarıma acil tedbir Yangınlar Akdeniz’de üretim alanlarını da vuruyor. Bölgedeki ziraat odaları; ülke genelinde sebze meyve üretiminin devam ettiğini, fiyatları etkileyecek düzeyde bir kaybın olmayacağını vurguluyor. Buna rağmen spekülasyon riskine dikkat çeken yetkililer “Tarım Bakanlığı gerekli tedbirleri alarak fırsatçıya meydan vermemeli” uyarısında bulunuyor.