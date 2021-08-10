Araştırma şirketi Areda Piar, peynir üzerine “Benim Markam” anketi düzenledi. 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve sosyoekonomik statü dikkate alınarak toplamda 1.066 kişi ile görüşüldü. İlginç sonuçlara ulaşıldı.
EN ÇOK HANGİ PEYNİR TÜRLERİNİ TÜKETİYORUZ?
Beyaz peynir ..............yüzde 57,5
Kaşar peyniri...........yüzde 45,5
Ezine peyniri..............yüzde 42,1
Süzme peynir..........yüzde 24,4
Çeçil peyniri............. yüzde 16,6
İzmir tulumu............yüzde 13,8
Erzincan tulumu........yüzde 12,6
Keçi peyniri.............yüzde 10,4
Lor peyniri..................yüzde 7
Dil peyniri..................yüzde 4,5
Van otlu peyniri..........yüzde 2
Kars kaşarı................yüzde 0,9
PEYNİR TERCİHİNİZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER?
Tat ve lezzet...........yüzde 66,7
Ürünün fiyatı.........yüzde 47,4
Güvenilirlik............. yüzde 44,1
Kalite-fiyat istikrarı yüzde 33,4
Besin içeriği............yüzde 21,6
Ürün çeşitliliği......yüzde 12
Erişim kolaylığı........yüzde 11,6
Raf konumu...........yüzde 6,1
Ambalaj....................yüzde 2,3
Tavsiye....................yüzde 1,8
Reklam/tanıtım.........yüzde 0,2
MARKALAR BEKLENTİYİ KARŞILAYABİLİYOR MU?
Yeterli......................yüzde 60,4
Çok yeterli.............yüzde 14,4
Az yeterli....................yüzde 9,8
Yetersiz..................yüzde 15,4
MARKA TERCİHİNİ HANGİLERİ ETKİLER?
Fiyatın yükselmesi yüzde 61,2
Kalitenin düşmesi yüzde 60,3
Hileli/ayıplı ürün.......yüzde 39
Erişimde zorluk... yüzde 16,7
Alternatif ürünler.......yüzde 8,8
Yenilikçi olmamak yüzde 5,1
TERCİHİNİZDE HANGİSİ SİZİN İÇİN EN ÖNEMLİ?
Güven.....................yüzde 47,6
Beğeni...................yüzde 40,7
Sadakat..................yüzde 11,7
Türkiye’nin 300 çeşit peyniri var
Tarım ve Orman Bakanlığı, Anadolu’daki peynir çeşitlerini tespit etmek için harekete geçti.