Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen PPK’nın ardından yapılan açıklamada; son dönemde ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı sıra talep şartlarının, bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının, açılmanın etkisiyle yaz aylarında görülebilecek oynaklıkların, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Uluslararası tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek seviyelerin enflasyondaki yükselişte belirleyici olduğu vurgulanan duyuruda “Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulacak” ifadelerine yer verildi.

DOLAR DÜŞTÜ BORSA ÇIKTI

Merkez Bankasının beklentiler dâhilinde gelen “faizleri değiştirmeme” kararıyla birlikte dolar 8,55’in altını gördü. Avro da 10 TL sınırına çekildi. Böylece Türk lirası dün yüzde 1 civarında değer kazandı. Borsa da yüzde 1,5’in üzerinde primle 1.430’un üzerine çıktı.

Yüksek faiz yatırıma engel MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan “Yatırımcıların üretim planları yüksek faiz ile dışlanmamalı” dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay da, “Yüksek faiz ortamı, üretim ve yatırımın önünde en büyük engel olarak durmaya devam ediyor. Bankalar, yüksek kâr yerine ellerini taşın altına koymalı” diye konuştu.

Faizlerde indirim sonbaharda Enflasyonun mevcut şartlar altında ekim-kasım gibi aşağı dönebileceğini belirten ekonomistler “Piyasanın yıl sonu beklentisi yüzde 16-17... Bu durumda TCMB’ye, ilk etapta 50-100 baz puanlık indirim alanı oluşacak” diyor.