Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl mart ayından itibaren hem dünyayı hem de Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde Güngören Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde plastik ambalaj atıklarından ülke ekonomisine yaklaşık 5 bin 500 varil petrol tasarrufu sağlandı. Pandemi döneminde evlerde artan ambalajlı ürün tüketimi ile artan atıklar, ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden ekonomiye kazandırıldı. Toplanan ambalaj atıkları yeniden dönüşüme girerek 5 bin 500 varil petrolün geri kazanılmasına imkan sağlandı, 3 milyon 500 bin liralık maddi değer de çöp olmaktan kurtarılarak ekonomiye kazandırıldı.

Güngören Belediyesi’nden aktarılan verilere göre, pandeminin başından itibaren bugüne kadar 334 bin 140 ton plastik ambalaj atığı toplandı. Yine geri dönüşüm ile 768 m3 depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

Toplanan plastik ambalaj atıkları ile 13,7 ton sera gazı salınımı önlendi. Bu sayede de 5 bin 500 varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi.

1 milyon pet şişe 5 ton naylon atık geri dönüştürüldü Türkiye’nin iç ve ev giyim markası Penti ‘Değişime Varım’ koleksiyonu ile doğada atık hâlde bulunan 1 milyon pet şişe ile 5 tondan fazla endüstriyel naylon atığı dönüştürdü.