Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre; Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalarak 107 bin 785 adet oldu. Hazirana göre de yüzde 19,9 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Temmuzda ipotekli (kredili) konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 azalarak 20 bin 553 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ipoteklilerin payı yüzde 19,1 oldu. Yüksek faizlerin ve artan fiyatların, satışları hissedilir şekilde düşürdüğü görüldü. Ülke genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise temmuzda yıllık bazda yüzde 51,9 azalarak 32 bin 672’ye düştü. Satışlar içinde ilk satışın payı yüzde 30,3 oldu. Ocak-temmuz döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 azalarak 660 bin 595 adede geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azaldı.

YABANCIYA SATIŞLAR

Temmuzda yabancılara 4 bin 495 konut satıldı. Yıllık bazda yüzde 64 artış kaydedildi. Irak vatandaşları 712 konut ile birinci oldu. Onları İran, Rusya, Afganistan ve Almanya vatandaşları takip etti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 1951 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa izledi. Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 46,9 artarak 24 bin 983’e çıktı. Bu arada İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen temmuzda kredi kampanyası ile rekor kırıldığını hatırlatarak “229,3 bin adetlik satış yapılmıştı. Bu temmuzda ise 107,7 bin adetlik satış gerçekleşti. Bu rakam aylık ortalamalara yakın, dolayısıyla iyileşme devam ediyor. Faiz düzeyine oldukça duyarlı olan gayrimenkul sektörü, düşük enflasyona bağlı olarak hareket eden faizlerin yüzde 1’in altındaki seviyeye inmesiyle birlikte hareketlilik kazanacaktır” dedi.

Konutta fiyat durmadı alıcılar faize bakmadı! Türkiye’de ilk yarıda konut satışları 550 bini aşarak ortalama seviyeleri yakaladı. Pandemide artan inşaat maliyetlerine bağlı olarak konut fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Ev hayali kuranlar “Fiyatlar daha da artar” endişesiyle alımlarını ertelemiyor.

Konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor İnşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 35,5 arttı. Türkiye Müteahhitler Birliği “Maliyet baskısı sürüyor, ev fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Dar gelirli için uzun vadeli finansman modelleri şart” açıklamasında bulundu