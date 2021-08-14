Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu’ başlıklı gazetenin haberinde Getir gibi start-up’ların başarısının Türkiye’de dönüm noktası olduğu belirtildi. Haberde, ABD’de yatırımcıların online market teslimatına yönelik start-up’lara milyarlarca dolar yatırırken, 10 dakikada teslimatla bu sektörün önde gelen şirketlerinden Getir’in değerinin şu anda 7,5 milyar dolara ulaştığı belirtildi. FT’nin haberinde şu ifadelere yer verildi: Geçen yazdan bu yana, e-Ticaret platformları ile oyun geliştirici şirketlerin de içinde olduğu Türk teknoloji şirketleri, değerlerinin, start-up başarısı için küresel bir kilometre taşı olarak görülen milyar doları aştığını gördü. Geçen ay Nasdaq’ta gerçekleştirilen ilk halka arzın ardından şu anda değeri 4,4 milyar dolar olan Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan “Türkiye e-Ticaret pazarı bir dönüm noktasında” diyor. Şu anda Trendyol’a 16,5 milyar dolar değer biçiliyor. Peak Games geçen yıl Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı. Peak Games, insanlara küresel düşünüp kazanmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Getir, İngiltere'de futbola sponsor Getir, bu yıl ocak ayında hizmet vermeye başladığı İngiltere’de, Premier Lig’in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.